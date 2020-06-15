مطار القاهرة يستقبل 1800 مصري عائدين من الأردن على متن 12 رحلة

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أن مطار الدولي استقبل على مدار الـ24 ساعة الماضية 450 مصريا عائدين من الأردن، على متن رحلات الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران، وشركة إير كايرو للطيران، عبر 3 رحلات استثنائية.

وقالت المصادر، إن شركتي مصر للطيران وإير كايرو للطيران سيسرون اليوم 3 رحلات تقل 450 مصريا، مشيرة إلى أن من المقرر، أن تسير الشركتان باقي الرحلات بعد غد الثلاثاء، ويوم الأربعاء المقبل، بمواعيد القيام من عمان، والوصول إلى القاهرة، وتقل كل منها 150 مصريا؛ ليصل إجمالي عدد الركاب في الأيام الأربعة 1800 مصري، وذلك في إطار جهود الدولة لإعادة المصريين من الخارج.

كانت المصادر أعلنت، أنه من المنتظر وصول 12 رحلة طيران على مدى 4 أيام بدأت من اليوم، وتستمر حتى الأحد المقبل، وتحمل على متنها 1800 مصري قادمين من الأردن، مؤكدة أن الرحلات الـ12 تصل على متن خطوط الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران، وشركة إير كايرو للطيران.