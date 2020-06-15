مطار القاهرة يستقبل 519 مصريا من العالقين بالسعودية والإمارات

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، ثلاث رحلات طيران استثنائية على متنهما 519 مصريا من العالقين بالمملكة العربية السعودية، والإمارات، منذ تعليق رحلات الطيران من وإلى المطارات المصرية، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلة سيرتها شركة "إير كايرو"، قادمة من جدة، على متنها 174 مصريا، ورحلة لشركة "فلاي إيجيبت" قادمة أيضا من جدة، على متنها 180 مصريا من العالقين هناك، كما استقبل المطار رحلة نظمتها شركة "فلاي دبي" من دبي، أقلت 165 مصريا.

ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي بالمطار، وتجرى اختبارات قياس درجات الحرارة، ويجري السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي 14 يوما.