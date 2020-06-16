بالأسماء.. 9 فنادق حصلت على الشهادة الصحية بمرسى مطروح

تسلم مجموعة من الفنادق، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، بعد التأكد من استيفائها لضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية، أنّ إجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتى الآن وصل لـ232 فندقا، ولجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وتهيب وزارة السياحة والآثار، بالمواطنين وشركات السياحة، قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

فنادق مرسى مطروح التي حصلت على الشهادة الصحية

فندق جاز ألماظة بيتش ريوت.

فندق سيزار باي مطروح.

فندق بورتو مارينا العلمين.

فندق بل فيو مرسى مطروح.

فندق جاز كريستال.

فندق سيدي عبدالرحمن العلمين.

فندق كارولز بوريفاج.

فندق البوسيت.

فندق نجرسكو.