الطيران: 696 مليون جنيه خسائر المطارات المصرية بسبب كورونا

أعلن المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أنّ خسائر المطارات على مدار الثلاثة أشهر الماضية نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد، تقدر بنحو 696 مليون جنيه.

وأوضح محمد سعيد محروس، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الان، بمقر وزارة الطيران، أنّ خسائر مطار القاهرة "شركة ميناء القاهرة الجوي" فقط تقدر بنحو 461 مليون جنيه، ونحو 127 مليون جنيه للشركة المصرية للمطارات، و93 مليون جنيه للملاحة الجوية، و20 مليون جنيه لشركة تكنولوجيا المعلومات.

وكان وزير الطيران، أعلن فتح حجوزات السفر على متن الرحلات الجوية، بجميع مكاتب شركات الطيران، استعدادا للسفر مطلع يوليو.