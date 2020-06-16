خطة النواب: وضعنا 5 سيناريوهات للتعامل مع جائحة كورونا

قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ الدولة اتخذت تدابير لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2021، أنّه مع تزايد الإصابات كان هناك اتفاقا على انعكاس الأزمة على القطاعات الاقتصادية التي تأثرت سلبا بسبب الأوضاع الراهنة، مثل عائدات السياحة وانخفاض عائد الطيران وحدوث تباطؤ نشاط قناة السويس، وانخفاض الصادرات.

وأوضح عيسى أنّه جرى اتخاذ قرارات تنظيمية لتوفير اعتمادات للقطاع الصحي واعتمادات للعمالة غير المنتظمة والسياحة، إضافة للإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحقيق التسهيلات الضريبية وبعض السياسات النقدية الأخرى للتعامل مع الجائحة.

وقال عيسى إنّ اللجنة وضعت 5 سيناريوهات وفق أسس علمية لتأثير الجائحة على الاقتصاد والإيرادات العامة للدولة، وأسجل في المضبطة أنّ صمود الدولة المصرية يرجع للإصلاح الاقتصادي الشامل الذي حظى بثقة ودعم مجلس النواب.