"توزيع الاستثمار بشكل عادل".. توصيات دعم مصر بشأن الموازنة العامة

أعلن الدكتور عبدالهادى القصبي ، رئيس ائتلاف دعم مصر موافقة الائتلاف على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة التى يناقشها البرلمان ، خلال جسته العامة .

وقال القصبى خلال كلمته فى الجلسة العامة ، إنه يجب النظر للموازنة من إتجاهين وهما ما قبل الجائحة وما بعد الجائحة ، حيث حققت الدولة نجاحات كبيرة قبل الجائحة وارتفع الاحتياطى النقدى ، وحقق الغصلاح الأقتصادى نجاحات كبيرة ، ولكن بعد الجائحة اتجه العالم كله للبحث عن كيفيفة تقليل خسار الجائحة وهو ما فعلته الحكومة المصرية ايضا .وعرض القصبى عدد من التوصيات ، التى طالب الحكومة الأخذ بها منها التركي فى الاستثمار ، على القطاعات الواعدة مثل الاتصالات، الزراعة والتشييد والبناء ، والصناعة الدوائية ، فضلا عن الاهتما بالتعليم والصحة والاسكان.وتضمنت التوصيات توزيع الاستثمار، بشكل يحقق العدالة الاجتماعية ،ويصب فى مصلحة الفئات الاكثر احتياجا ، مع اهمية استمرار خطة الاصلاح الاقتصادى ،وخفض العجز الكلى ، وزيادة المزايا الاجتماعية فى البااب الرابع .

وشدد القصبى على ضرورة الحفاظ على صحة المواطن المصرى، خاصة أن القيادة السياسية ، أعلنت منذ بداية الجائحة إنه تحظى بإهتمام كبير مهما تكلفت الدولة من اعباءء اقتصادية .

وفيما يخص السياسة الضريبة، أكد القصبى على توسيع المجتمع الضريبى وتخفيف الاعتماد على الشرائح الفقيرة ودمج الاقتصاد الغير رسمىلافتا إلى أن الموازنة استوفت الاستحقاقات الدستورية فى الصحة والتعليم .

وطالب الحكومة بتجهيز فريق عمل للتعامل بعد الجائحة ن والبحث عن آليات تتنشيط قطاع السياحة