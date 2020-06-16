 أكاديمية الطيران المدني: لم نسجل إصابات بكورونا بين طلابنا

قال الطيار إلياس صادق رئيس أكاديمية الطيران المدني، إنّ الأكاديمية توقفت عن العمل تماما عقب الإعلان عن جائحة وباء فيروس كورونا المستجد، كباقي الجامعات المصرية، وقدمت تقييم مخاطر لسلطة الطيران المدني، ووافقت عليه السلطة، وحتى الآن لم تظهر أي حالات اشتباه بين الطلاب أو المدربين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد بوزاره الطيران المدني، بحضور وزير الطيران المدني وقيادات الطيران المدني: "خفضنا عدد ساعات الدراسة من 80 حتى 20 ساعة، ووصلنا الآن لـ53 ساعة".

وتابع: "ونواصل التقدم حتى نعود مرة أخرى لعدد ساعات الدراسه، الآن اقتربنا لنسبة 50% من الطيران بمطار أكتوبر، ولدينا خسائر لكن نسعى للتغلب عليها، وسنتخطى هذه الفترة".