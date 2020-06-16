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بطول 6 أمتار.. نصب تذكاري تكريما لـ"أبطال كورونا" من الأطباء في لاتيفا

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وكالات
04:03 م | الثلاثاء 16 يونيو 2020
نصب تذكاري تكريما للأطباء في لاتيفا

نصب تذكاري تكريما للأطباء في لاتيفا

رفع الستار، اليوم، عن نصب تذكاري تكريماً للأطباء الذين كافحوا "كوفيد-19" في لاتفيا، وذلك أمام مبنى متحف لاتفيا الوطني للفنون.

وأطلق على النصب التذكاري اسم "الأطباء للعالم"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وقال النحات اللاتفي أيجارس بيكشي، صاحب العمل للصحفيين: "سمحت لنا جائحة (كوفيد-19) أن ندرك مدى أهمية الأطباء للمجتمع، وكم أنهم لا يحصلون على تقييمهم الذي يستحقونه في الحياة اليومية". 

وأشار إلى أنه قام عمداً بإنشاء النصب بحجم مثير للدهشة بطول 6 أمتار لإظهار أن الأشخاص عندما يتعرضون لمشاكل صحية يشبهون الأطفال الذين يعتمدون على رعاية ومعرفة الأطباء.

وأوضح بيكشي، أن فكرة إنشاء التمثيل كانت مبادرة اجتماعية. 