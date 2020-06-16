وزير الطيران يكشف الإجراءات الاحترازية قبل دخول المسافر إلى مصر

كشف الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، عن أن الوزارة حددت عدد من الإجراءات الاحترازية سواء على متن الطائرات أو داخل المطارات المصرية وذلك حفاظا على صحة المسافرين والعائدين من جائحة كورونا.

وقال منار، إن الإجراءات قبل صعود المسافر على متن الطائرة كالآتي:

1- يلتزم المسافر بتوقيع إقرار في مطار المغادرة بالمدينة القادم منها إلى جمهورية مصر العربية قبل تسليم الـboarding pass

2- يتحتم فقط على المسافرين الوافدين من الدول التي تعلن منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا المستجد فيها يصل إلى حد الوباء تقديم نتيجة اختبار pcr حديثة (قبل موعد السفر بـ48 ساعة كحد أقصى)، وسيتم تحديث قائمة الدول والإعلان عنها بشكل منتظم.

3- يلتزم المسافرون بمراعاة المسافات الأمنية بينهم في صفوف الانتظار وعند الوصول والنزول من الطائرة.

وأشار منار، إلى أن الإجراءات الاحترازية على متن طائرات شركات الطيران ستكون كالتالي:

1- تعقيم وتطهير الطائرة بالكامل قبل كل رحلة.

2- ارتداء الكمامات إجباري داخل الطائرة (ركاب وأطقم ضيافة).

3- تقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط.

4- توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة.

5- حظر توزيع أي مطبوعات على متن الطائرة.

6- تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة.

7- تخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم.

وعن الإجراءات الاحترازية عند الوصول إلى المطارات المصرية، أكد وزير الطيران أنه سيتم الآتي:

1- إلزام المطارات بإجراء أعمال التعقيم والتطهير، والتزام العاملين بالمطار بقواعد السلامة الصحية.

2- الالتزام بارتداء الكمامات لجميع المتواجدين داخل المطار.

3- الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص بالمطار.

4- قياس درجة حرارة المسافرين، وجميع المتواجدين بالمطار.

5- تعقيم أمتعة المسافرين قبل وضعها على السير الخاص بالأمتعة.