الطيران: ندعم القطاع الخاص بقوة ولدينا إجراءات احترازية قوية بالمطارات

قال الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، إنّ الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات قبل صعود المسافرين على متن الطائرة، وسيتم تحديد الطلبات الخاصة ببعض الدول، حسب كل دولة.

وأضاف عنبة، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا لإعلان تقاصيل جديدة بشأن استئناف حركة الطيران، أنّه يتم تطهير الطائرات دوريا عقب كل رحلة، ولن يتم توزيع أي منشورات أو وجبات لتقليل الاحتكاك بالركاب قدر المستطاع.

ولفت إلى أنّه سيتم تخصيص أماكن لذوي الأمراض المزمنة، والسماح بعزل الركاب ممن يظهر عليهم أي أعراض في الصفوف الأخيرة من الطائرات، متابعا: "أنا من أكثر الداعمين للقطاع الخاص، وكلنا ندعم القطاع الخاص ونتمنى أن يتوسع القطاع الخاص قريبا ونحن ندعمه بكل قوة".