الطيران: الصحة تحدد الدول المنتشر بها كورونا لإلزامها بتحليل PCR

قال الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران، إنّه بالنسبة لتحاليل pcr، ستحدد وزارة الصحة الدول المتفشى بها الوباء بعد مراجعة منظمة الصحة العالمية، وبناء عليه سيتم مخاطبة ركابها.

وأضاف وزير الطيران، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر وزارة الطيران، أنّ الدولة لن تستطيع إلزام ركاب كل الدول بإجراء التحليل سوى فقط الركاب القادمين من الدول المتفشي بها الوباء.

وأكد وزير الطيران، أنّه لن يتم تطبيق التباعد الاجتماعي على الطائرات أو تقليل المقاعد، مؤكدا أنّ ذلك بعد مراجعة المنظمات العالمية، التي أشارت إلى الخسائر الفادحة والتكاليف على الركاب، لذا سيتم تطبيق الإجراءات على الطائرة.

وكان وزير الطيران، أعلن فتح حجوزات السفر على متن الرحلات الجوية، بجميع مكاتب شركات الطيران، استعدادا للسفر مطلع يوليو.