لخدمة 12 مركزا.. توزيع 8 سيارات مكنسية على الوحدات المحلية بالدقهلية

وزعت محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، 8 سيارات مكنسية على الوحدات المحلية ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة، وشمل التوزيع مراكز دكرنس وميت غمر وأجا وجمصة وشربين وبلقاس والجمالية والمنزلة.

ووجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، رؤساء الوحدات المحلية بالعمل المستمر على تحسين البيئة العامة ورفع مستوى النظافة بكافة الشوارع والمناطق، وكلف المهندس خالد جلال مدير عام إدارة المركبات بالمحافظة بالتنسيق مع المهندس عبده محمدين مدير إدارة المخلفات الصلبة وتحسين البيئة بتسليم السيارات المكنسية الثمانية اليوم على المراكز والمدن.

يذكر أن إجمالي السيارات المكنسية في المحافظة بلغ 14 سيارة، والسيارات الثمان الجديدة تم استلامهم منذ أسبوع تقريبا، وخلال هذه الفترة تم تجهيزها وتدريب السائقين على طريقة عملها وتشغيلها ليتم توزيعها على المراكز لتقدم الخدمة في 12 مركزًا، حيث تخدم سيارة دكرنس منية النصر، وتخدم سيارة الجمالية الكردي وميت سلسيل، وسيارة المنزلة تخدم المطرية.