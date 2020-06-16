العثور على جثة طفل في ترعة بالمحلة

تمكنت فرق الإنقاذ النهري بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، اليوم، من انتشال جثة طفل غرق في الترعة أثناء استحمامه بنطاق منطقة دمرو.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة، يفيد بورود بلاغات من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة طفل طافية على ضفاف ترعة بنطاق سكة دمرو بدائرة المركز.

انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية برئاسة الرائد عمر أبوبكر رئيس مباحث مركز المحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة طفل يدعى "مصطفى .ع .ا"، 7 سنوات، بسبب اسفكسيا الغرق.

جرى التحفظ على جثة الطفل ونقلها إلى مشرحة مستشفى المحلة العام. وكلفت إدارة البحث الجنائي، بتحري ظروف وملابسات الواقعة.