محافظ الغربية: استرداد 60 ألف متر مباني و12 ألف متر من أراضي الدولة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائى بمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع قوات الأمن.

في هذا السياق، قال د. طارق رحمي محافظ الغربية، أن إجمالي إزالة التعديات بلغ 1236 حالة تعدٍ متنوعة سواء علي الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء بالمخالفة بنطاق المحافظة منذ بدء التنفيذ في مارس الماضي وحتى اليوم .

أوضح محافظ الغربية، ان الحملات المكبرة أسفرت عن استرداد 60 ألف متر مباني حصيلة إزالة 464 مخالفة بناء بعدد من المناطق بالمحافظة ، واسترداد 12 ألف و 56 مترًا مربعا من أراضي أملاك الدولة حصيلة إزالة 234 حالة تعدٍ ، كما تم إزالة 538 حالة تعدٍ علي أراضي زراعية علي مساحة 26 فدان و 6 قيراط و 10 سهم .

وأشار د. رحمي ، الي استمرار تنفيذ حملات الإزالة علي مدار اليوم لردع المخالفين لاستغلال فترات الحظر ، والتصدي بكل حزم وحسم لكافة أشكال التعديات والمخالفات ، وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية .