القومي لرعاية أسر الشهداء يوجه بإجراء بحوث اجتماعية لمعرفة المستحقين للدعم

عقد اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، التابع لمجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماعا للمكاتب الإقليمية بالمحافظات المختلفة عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة تقديم الخدمات لأسر الشهداء والمصابين.

وأكد أمين عام المجلس خلال الاجتماع، تذليل المجلس لأي صعوبات يواجهها أسر الشهداء والمصابين، ووجّه بسرعة إجراء بحوث اجتماعية لمعرفة الحالات المستحقة للدعم في مجالات مختلفة.

وشدد أمين عام المجلس على ضرورة التواصل مع أسر الشهداء والمصابين عن طريق الهاتف للاطمئنان عليهم، وتوفير سبل الرعاية والدعم المقدم من المجلس.

وأشار أمين عام المجلس إلى أنّه بصدد إنشاء قاعدة بيانات حديثة للمستفيدين بخدمات المجلس، حتى يصل الدعم والرعاية لهم في أي مكان داخل المحافظات المختلفة.

وجدد أمين عام المجلس، مطالبته لمسؤولي المكاتب الإقليمية بتنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، عند التعامل مع أسر الشهداء والمصابين، وتطبيق التباعد الاجتماعي بين متلقي الخدمة.