بعد أكشن "ولاد رزق".. رعب "التهويدة" يجمع بين عمرو يوسف وطارق العريان

يستعد الفنان عمرو يوسف، لتقديم فيلم جديد خلال الفترة المقبلة، يحمل اسم "التهويدة"، والذي ينتمي لنوعية الأفلام "السايكو" والرعب.

ويقف المخرج طارق العريان، على جميع التفاصيل المتعلقة بالفيلم الجديد، واختيار أماكن التصوير، والتعاقد مع الممثلين، وتسكين كل منهم في دوره، وذلك بعد الانتهاء من كتابة السيناريو خلال الفترة المقبلة.

فيما تقوم الفنانة دينا الشربيني، بقراءة المسودة الأولى للسيناريو، تمهيدًا للتعاقد معها، لتتقاسم البطولة مع عمرو يوسف، الذي سبق وتعاون معها من خلال مسلسل جراند أوتيل.

وسبق وتعاون عمرو يوسف، مع المخرج طارق العريان، من خلال فيلم ولاد رزق، بجزأيه الأول والثاني، مع أحمد عز، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داود، وكريم قاسم.