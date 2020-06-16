نائب يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي بإهناسيا

وجّه النائب علي بدر، طلب إحاطة لوزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية "بتروجاس"، بشأن سرعة البدء في تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي بمركز إهناسيا ببني سويف خلال هذه الأيام، بدلا من البدء في بداية العام الجديد.

وقال النائب علي بدر، إنّه جرى إدراج مركز إهناسيا بني سويف، بخطة الغاز الطبيعي قبل عدة سنوات، وحتى تاريخه لم يتم البدء في تنفيذ المشروع، وتعطل تقديم العديد من الخدمات والمشروعات القومية والعامة بسبب التأخير في التنفيذ، ورغم أنّه جرى إدراجها ضمن خطة العام المالي 2018/2019 لتوصيل الغاز الطبيعي، بناء على الخطاب الوارد من وزارة البترول.

وأوضح أنّه لحاجة مركز إهناسيا والقرى التابعة للغاز الطبيعي، والمواطنين يعانون أشد المعاناة من عدم توصيل الغاز الطبيعي، وأسوة بالمناطق التي تم توصيل الغاز لها.

وطالب بدر، الحكومة، بسرعة تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي بمركز إهناسيا محافظة بني سويف خلال هذه الأيام.