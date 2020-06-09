أستاذ بترول: الغاز الطبيعي أصبح محط اهتمام الجميع وليس الأكاديميين فقط

قال الدكتور سعيد كامل أستاذ اقتصاديات البترول والغاز الطبيعي بكلية هندسة البترول جامعة السويس، إن الحديث عن الطاقة، لم يعد موضوعا يقتصر على الأكاديميين والمتخصصين وصناع القرار الاقتصادي والسياسي، إنما تجاوز هذه الأطر، لتصبح موضوع اهتمام الجميع، بغض النظر عن مواقفهم الوظيفية والاجتماعية.

وأضاف كامل لـ"الوطن"، أنه ليس من الغريب، أن ينمو الاهتمام بقضية الطاقة بهذه الطريقة، حيث أننا كأفراد نشعر بالقلق إزاء موارد الطاقة المستقبلية في مناطقنا بشكل خاص وفي العالم بشكل عام، حيث أن الطاقة لم تعد تؤثر على مستوى رفاهيتنا اليومية، والطريقة التي ندير بها حياتنا، لكنها تكتسب أيضًا أهمية عالمية أكثر، مرتبطة بالمشكلات الحاسمة للمجتمعات المختلفة.

وأشار إلى أنه على مدى القرون الخمسة الماضية، ظهرت العديد من مصادر الطاقة، التي قفزت بلا شك على جميع المستويات، حتى مكنت العالم من الوصول إلى ما تم تحقيقه الآن من حيث التقدم وتطوير الورق.

تأتي هذه المصادر من النفط والغاز الطبيعي، ليس فقط لأنها مصادر للطاقة شائعه الاستخدام، لكن لأنهم يفعلون أيضًا ما تعجز مصادر الطاقة الأخرى عن القيام به، أي سلوك الحياة البشرية، على سبيل المثال، يتم تضمين النفط في الكهرباء والنقل والصناعة، ويتم تضمين الغاز الطبيعي في أشياء أخرى مهمة في حياة الشخص اليومية والبتروكيماويات والأسمدة والمواد الكيميائية.

وفقًا للبيانات الأخيرة التي نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، تعد مصر واحدة من أكبر المستهلكين للنفط والغاز الطبيعي في القارة الأفريقية بأكملها، ففي السنوات ، سار استهلاك النفط والغاز جنبا إلى جنب مع النمو الاقتصادي في بعض المجالات المحددة: النقل والصناعة ومبيعات السيارات.

ولفت إلى أن استهلاك الطاقة في مصر يرتبط بشكل أساسي بالهيدروكربونات والغاز، وفقًا لبيانات من مراجعة النفط والغاز العالمية لعام 2016، وصل استهلاك النفط في عام 2015 إلى 859 ألف برميل يوميًا بينما بلغ الغاز 53.18 مليار متر مكعب، حيث يتم تمثيل نسبة صغيرة من الطاقات المتجددة والفحم، وهي القطاعات التي ترغب الحكومة في تعزيزها ولكنها لم تحصل بعد على حصص كبيرة في السوق خاصة فيما يتعلق بالرياح والطاقة الشمسية.

على سبيل المثال، إذا نظرنا إلى إنتاج الكهرباء ، فإننا ندرك أن الغاز الطبيعي يلعب دورًا مهمًا: يمثل الغاز الطبيعي 70٪ من الإنتاج.

ومع ذلك، تواجه مصر في الصيف نقصًا في الغاز الطبيعي، لذا يجب عليها تصدير زيت الوقود والديزل، وبعد اكتشاف حقل غاز طبيعي ضخم مثل حقل ظهر، يمكن تعزيز دور الغاز الطبيعي، ويمثل دور الغاز الطبيعي حوالي 53% من الطاقة الأولية.