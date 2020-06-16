الأمم المتحدة في ليبيا: تدعو للتحقيق في احتجاز مصريين في ترهونة

أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، اليوم، عن قلقها من اعتقال واحتجاز وسوء معاملة عدد كبير من المصريين في مدينة ترهونة، قائلة: "الممارسات التي تعرض لها مصريون في ترهونة انتهاك لالتزامات ليبيا بموجب حقوق الإنسان"، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

ودعت الأمم المتحدة السلطات في طرابلس إلى تحقيق فوري في احتجاز مصريين في ترهونة والكشف عن مصيرهم.

ويأتي ذلك، بعد تداول فيديو أمس، لإحدى الميليشيات الموالية لتركيا في ليبيا، تعذب مصريين، بداعي قتالهم كمرتزقة في مدينة "ترهونة" مع الجيش الوطني، خلال فترة سيطرته عليها.