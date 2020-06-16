ترعى زوجا معاقا وأما مريضة.. رحاب تعلم "مزوغي" الثانوية درسا في الوطنية

تجمعت كل الأسباب التي يمكن تدفعها للاعتذار عن تكليفها بمراقبة امتحانات الثانوية العامة، لكنها أصرت على استكمال دورها المنوطة به في تلك المرحلة الصعبة التي يعاني منها الجميع.

وقالت رحاب سامي علي الزيات، مدرسة لغة فرنسية بالمدرسة الفرنسية للغات بالمنصورة، "لأول مرة من 6 سنوات يأتي لي تكليف بالمراقبة في الثانوية العامة، وتجمعت كل أسباب الاعتذار لدي، فزوجي من ذوي الاحتياجات الخاصة ووالدتي مصابة بالسرطان وأرعاها، ولي أبناء صغار، وكل سبب من ذلك كاف لقبول اعتذاري عن المراقبة".

وأضافت، رحاب لـ"الوطن"، "عندما جاء لي التكليف بالمراقبة في الامتحانات، وهو في مدرسة تبعد عني فوجئت بموافقة أمي التي قالت: (لا تخافي عليّ) رغم مرضها، فكان دافعا كبيرا في ظل ما رأيناه من تزاحم شديد على تقديم الاعتذارات".

"لست أقل من إخوتي الأطباء والممرضين الواقفون على خط المواجهة مع الوباء، ولا أقل من جنودنا الذين يقفون على الحدود"، ترى "رحاب" أنها كسائر أبطال الجيش الأبيض ورجال الجيش تؤدي دورها بكل إخلاص "كلا يؤدي دوره في هذه المرحلة، أبناؤنا الطلاب بحاجة لنا سواء كنا في داخل الفصول ننير طريقهم لمستقبل أفضل لهم، أو في اللجان نساعدهم على تحقيق أحلامهم".

ومن جانبه أعرب علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن خالص تقديره لموقف المدرسة، لافتا إلى أنه سوف يكرمها على موقفها الوطني النبيل.

وقال عبد الرؤوف، إن المعلمة لم تعتذر عن مراقبة امتحان الثانوية العامة المقرر في 21 يونيو، رغم أن ظروفها تمنعها من ذلك، مطالبا جموع المعلمين بأن يحذوا حذوها.