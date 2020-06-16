محافظ مطروح: 523 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية الأزهرية في 7 لجان

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن عدد الطلاب الذين سيؤدون إمتحانات الثانوية الأزهرية 523 طالب وطالبه على مستوى المحافظة في 7 لجان؛ وهي لجنة مرسى مطروح وسيوة والسلوم وبرانى والنجيلة والجفيرة والحمام.

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عقد بمكتبه، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع محمد حلمي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، لبحث الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية الأزهرية والتي تبدأ الأحد المقبل 21 يونيو.

ووجه "شعيب" بضرورة الاستعداد التام مع التشديد على الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين، من خلال تكثيف جهود التطهير والتعقيم وكذلك توفير سيارة إسعاف مع التأمين من عناصر الشرطة بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح.

وأكد رئيس المنطقة المركزية للأزهر بمطروح، أن الأزهر الشريف سيدعم لجان الامتحان بمطروح بمستلزمات التعقيم من مطهرات وكمامات وكحول للطلاب والمراقبين وكذلك التطهير العام للجان الامتحانات، مع تكثيف جهود التطهير بجميع اللجان أيام الخميس والجمعه والسبت المقبلين استعدادا لاستقبال الطلاب وأداء الامتحانات فى جو صحى آمن.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الشكر لفضيلة الأمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الازهر على جهود الأزهر الشريف بمطروح، مؤكدا التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية بالمحافظة لتذليل جميع العقبات والحرص على سلامة الطلاب والمراقبين خلال أداء الامتحانات.