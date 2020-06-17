بعد تحريك الأسعار.. إجراءات توصيل الكهرباء على الجهد المنخفض
كتب:
إسراء حامد محمد
08:38 ص | الأربعاء 17 يونيو 2020
مع بداية العام المالي الجديد، أعلنت وزارة الكهرباء عن زيادة في أسعار الكهرباء بالمنازل، لتصل إلى 19. 1%، وتستعرض "الوطن" الجدول الزمني وإجراءات توصيل الكهرباء على الجهد المنخفض للمنازل، والتي تساعد على ضبط استهلاك الكهرباء وعدم الإفراط في إهدار الطاقة والتوفير في قيمة الفاتورة.
الإجراءات المطلوبة لتوصيل الكهرباء
- يتقدم العميل بطلب التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية للشركة التابع لها.
- تقوم الشركة بمعاينة الموقع على الطبيعة، وتحديد التصاريح المطلوبة من قبل شركة التوزيع، بعد يوم من إتاحة الموقع للمعاينة من جانب طالب التوصيل.
- ثم يتم إعداد مطالبة بتكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية موضحاً بها إجمالي التكلفة المطلوبة وأسلوب السداد والتزامات كل من الشركة وطالب التغذية، و يرفق بها بيان تفصيلي بحساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية والمستندات المطلوبة للتنفيذ، خلال أسبوع من تاريخ تسليم البيانات والمعاينة.
- يتم تنفيذ التغذية الكهربائية وإطلاق التيار وتركيب العداد ، خلال 8 أيام عمل طبقاً لحجم الأعمال، بعد سداد طالب التغذية لقيمة تكلفة توصيل التغذية وتقديم التصاريح اللازمة.
المستندات المطلوبة لتوصيل الكهرباء
- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل وتكون سارية.
- مستند الملكية أو عقد الإيجار للعقار السكني.
- مستند ترخيص العقار السكني.
ويتم تنفيذ الطلب وتوصيل الكهرباء للعقار السكني المقصود خلال 16 يوم عمل من تقديم الطلب.