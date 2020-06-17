بعد تحريك الأسعار.. إجراءات توصيل الكهرباء على الجهد المنخفض

مع بداية العام المالي الجديد، أعلنت وزارة الكهرباء عن زيادة في أسعار الكهرباء بالمنازل، لتصل إلى 19. 1%، وتستعرض "الوطن" الجدول الزمني وإجراءات توصيل الكهرباء على الجهد المنخفض للمنازل، والتي تساعد على ضبط استهلاك الكهرباء وعدم الإفراط في إهدار الطاقة والتوفير في قيمة الفاتورة.

الإجراءات المطلوبة لتوصيل الكهرباء

- يتقدم العميل بطلب التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية للشركة التابع لها.

- تقوم الشركة بمعاينة الموقع على الطبيعة، وتحديد التصاريح المطلوبة من قبل شركة التوزيع، بعد يوم من إتاحة الموقع للمعاينة من جانب طالب التوصيل.

- ثم يتم إعداد مطالبة بتكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية موضحاً بها إجمالي التكلفة المطلوبة وأسلوب السداد والتزامات كل من الشركة وطالب التغذية، و يرفق بها بيان تفصيلي بحساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية والمستندات المطلوبة للتنفيذ، خلال أسبوع من تاريخ تسليم البيانات والمعاينة.

- يتم تنفيذ التغذية الكهربائية وإطلاق التيار وتركيب العداد ، خلال 8 أيام عمل طبقاً لحجم الأعمال، بعد سداد طالب التغذية لقيمة تكلفة توصيل التغذية وتقديم التصاريح اللازمة.

المستندات المطلوبة لتوصيل الكهرباء

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل وتكون سارية.

- مستند الملكية أو عقد الإيجار للعقار السكني.

- مستند ترخيص العقار السكني.

ويتم تنفيذ الطلب وتوصيل الكهرباء للعقار السكني المقصود خلال 16 يوم عمل من تقديم الطلب.