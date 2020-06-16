محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير مبنى ديوان عام المحافظة

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية بمدينة الطور، لمتابعة تنفيذ الأعمال الجارية بتطوير مبنى ديوان عام المحافظة، يرافقه اللواء محمد خريصه، مدير أمن جنوب سيناء، اللواء نادر عشماوي السكرتير عام، واللواء محمد الوصيف السكرتير المساعد، واللواء محمود عيسى مستشار المحافظ المشروعات القومية بالمحافظة.

وتضمنت أعمال التطوير رفع كفاءة قاعة المجلس التنفيذي، لتواكب سعة العمل أثناء الاجتماعات الهامة، وتزويدها بكافة الأجهزة الإلكترونية الحديثة من شاشات عرض ووسائل اتصال، لسهولة العمل في الحكومة الإلكترونية وشبكات الـvpn.

وأكد اللواء خالد فودة، على استمرار العمل بالمشروعات في جميع المدن، وإنهاء كافة المشروعات طبقا لبرنامجها الزمنية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة وصحة العمال.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى إزالة عدد من المتاريس الاسمنتية بالطرق، وفتح محاور طريق شارع مجلس مدينة شرم الشيخ، المتجه لشارع الخزان وشارع البنوك والمؤدى الى منزل ومطلع الهضبة، وذلك من أجل التيسير على المواطنين، وسيجري فتح جميع الشوارع التي جرى إغلاقها منذ سنين، خلال فترة الانفلات الأمني التي كانت تمر بها البلاد .