القصبي: الرئيس السيسي ينتصر دائما للمواطن رغم الأزمة المالية

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي منذ اللحظة الأولى لتوليه المسئولية وهو ينحاز انحيازًا كاملًا الفئات الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن هذا الأمر انعكس بوضوح شديد في سياسات محددة وبرامج عديدة تعمل على تنفيذها وزارة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك خلال مشاركة القصبى فى مؤتمر إعلان تفاصيل آليات تنفيذ العلاوات الخمس بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج.

وأضاف القصبى، فى خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، إن الرئيس السيسي وجه بتوجيه عوائد الإصلاح الاقتصادي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن الرئيس سبق وأن تضامن مع أصحاب المعاشات؛ حيث وجه الحكومة بالعمل على صرفها، ثم صدق على القانون ليحدد هوية المستحقين للعلاوات الخمس وذلك بخروج القانون إلى النور وهى استكمال لرحلة الرئيس السيسي التي بدأها منذ تحمله المسئولية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا التي عانت طويلًا في ظروف صعبة، ولم تجد من يتعاطى مع قضاياها واحتياجاتها.

وأوضح القصبي، أن تنفيذ القانون في ظل الظروف الاستثنائية لأزمة كورونا يترتب عليه المزيد من الأعباء المالية التي تتحملها موازنة الدولة، التي تصل في بعض بنودها لدعم الفئات الأكثر احتياجا لكنهم أبناء الشعب المصري؛ وهم في أمس الحاجة إلى الدعم والمساندة.

وأكد القصبى، أنه لولا دور الدولة فى دعم برامج الحماية الاجتماعية من خلال عمل وزارة التضامن الاجتماعى فى أعقاب إجراءات الإصلاح الاقتصادى لوقعت كارثة.

وأضاف القصبى: نحن جميعا علينا مسئولية كبيرة وعلى كل مسئول أن يؤدى عمله بإتقان، هناك تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق مصلحة المواطن.