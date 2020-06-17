تفاصيل قرار التنظيم والإدارة بترقية موظفي الحكومة اليوم

يترقب الملايين من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، الإعلان اليوم عن تنفيذ القرار رقم 65 لسنة 2019 الذي أصدره الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والخاص بترقية الموظفين وتسكينهم.

وفي هذا الإطار من المقرر أن يطلق الجهاز التطبيق الإلكتروني الذي يمكن الموظف من معرفة مدى أحقيته في التسكين والترقية قبل نهاية الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يعلن ذلك الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتنفيذ قرار تسكين وترقية الموظفين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 غدًا.

وإليكم تفاصيل القرار 65 لسنة 2019 في النقاط التالية:

- أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القرار رقم 65 لسنة 2019 بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

- نص القرار على أنّ يحدد المستوى الوظيفي لكل موظف وأقدميته فيه طبقا للوضع في 2011-2016.

- صدر القرار استنادا للمادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية، مع احتفاظه بالأقدمية في المستوى الوظيفي بعد التسكين.

- تقع المسؤولية كاملة على عاتق المسؤولين في الوحدة.

- يرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتي 30/6/2019 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها

- تتم الترقية وفقا لجدول مرفق بالقرار اعتبارا من 1/7/2019، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية.

-ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.

- نص القرار أيضا على أنّ يرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية في الدرجة الخامسة، المعينون قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016، والمستوفون مدة بينية لا تقل عن 5 سنوات حتى 30/6/2019 إلى المستوى الوظيفي الرابع "ب".

- يستحق الموظف اعتبارا من 1/7/2019، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.

- هذه الترقيات تكون طبقا لأحكام هذا القرار وتكون وقتية.

-تتم الترقيات بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم أي مانع من موانع الترقية في 30/6/2019 وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليها، حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.

- تكون الترقية وفقا لأحكام القرار باستخدام الوظائف الممولة والشاغرة باستمارة موازنة وظائف الوحدة، عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي بحسب الأحوال.

- حال عدم توافر وظائف ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام، في موازنة الباب الأول وفقا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة.

- تتولي كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقا للتأشيرات العامة للدولة وللتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2019/2020 .

- حال عدم كفاية الاعتمادات المالية يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شؤونها.

- تصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقا للقواعد السابقة تحت مسؤوليتها، في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين.