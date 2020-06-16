محافظ قنا: لجان للمتابعة اليومية للمستشفيات المخصصة لعزل مصابي كورونا

أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين من الأطباء وأطقم التمريض والإداريين في حال ضبط أي مخالفات خلال مرور لجان المتابعة اليومية للمستشفيات المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا.

وأكد المحافظ، أن اللجنة تقوم بالتأكد من توافر الادوية المستلزمات الطبية ادوات مكافحة العدوي بكميات مناسبة ومتابعة مدي جاهزية تلك المستشفيات لاستقبال المرضي والتعامل معهم ومتابعة أعمال النظافة والتعقيم والتخلص الأمن من النفايات.

وقدم المحافظ شكره وتقديره للفرق الطبية والإدارية داخل المستشفيات، مؤكدا حرص المحافظة على تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضي المترددين علي المستشفيات والوحدات الصحية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أوضح كمال شلبي سكرتير عام المحافظة ان اللجنة قامت اليوم بالمرور علي مستشفي الصدر بمدينة قنا وتفقدت النظافة العامة داخل المستشفى والصيدلية والمخازن وتوافر المستلزمات الطبية الوقائية والتأكيد على الالتزام بكافة القرارات لحماية المرضى والأطباء وهيئة التمريض.