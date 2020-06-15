صور.. استمرار عمل لجان المتابعة اليومية على المستشفيات بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على استمرار عمل لجان المتابعة اليومية للمستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية وكذا التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة والتأكيد أيضا على متابعة أسر العزل المنزلي وضمان وصول العلاج لهم ورصد أي سلبيات تنفيذ لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وقام أعضاء اللجنة المشكلة برئاسة محمد موسى نائب المحافظ بالمرور على مستشفى حميات ميت خلف بشبين الكوم للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية بالمستشفي والمسار الآمن لاستقبال الحالات المصابة، وتبين للجنة أن إجمالي عدد الأسرة المخصصة للعزل بالمستشفى 90 سريرا و11 سرير عناية مركزة، كما يوجد 8 أجهزة تنفس صناعي بالمستشفى، وأكدت اللجنة أن إجمالي عدد حالات العزل المنزلي 396، وأوضح مدير المستشفى أنه تم صرف 407 شنطة علاج وأن المستشفى يعمل بقوة 686 من أطباء وصيدلي وتمريض وخدمات معاونة.

كما قامت اللجنة بالمرور على مستشفى الصدر ميت خلف بشبين الكوم حيث تبين أن إجمالي عدد أسرة العزل 115 سريرا بالإضافة لـ11 سريرا بالعناية المركزة وأكدت اللجنة أن إجمالي عدد حالات العزل المنزلي 338 شخصا، وأوضح مدير المستشفى بأنه تم صرف 260 شنطة علاج حتى الآن، وأن المستشفى يعمل بقوة 298 من أطباء وصيدلي وتمريض وخدمات معاونة وكذا تم المرور على مستشفى المخ والأعصاب الجاري تجهيزها لاستقبال حالات الطوارئ وذلك لاستيعاب مرضى الطوارئ، وتبين للجنة أن قوة المستشفى 422 من أطباء وصيدلي وتمريض وخدمات معاونة.

وفي سياق متصل قامت اللجنة المشكلة برئاسة اللواء علاء رشاد، سكرتير عام المحافظة، بالمرور على مستشفى قويسنا المركزي للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية بالمستشفي والمسار المخصص لاستقبال الحالات المصابة، حيث يوجد بالمستشفى 100 سرير مخصص للعزل و14سرير بالعناية، كما تبين للجنة انتظام الأطقم الطبية والتمريض وأن المستشفى يعمل بقوة 365 طبيب مقيم وأخصائي وعلاج طبيعي وصيدلي و402 تمريض، فيما قام أعضاء اللجنة بالاتصال تليفونياً ببعض الحالات المنزلية للمتابعة والتأكد من صرف العلاج لهم واستقرار حالتهم الصحية.

وأوصت اللجنة باستبدال المقاعد الثلاثية بمقاعد منفصلة حتى يتحقق التباعد الاجتماعي، والتنبيه على أمن المستشفى بالتنسيق مع فريق مكافحة العدوى تقليل التزاحم وتنظيم العمل وأوصت أيضا بضرورة توفير المستلزمات والواقيات الشخصية بكميات مناسبة وعمل مخزون استراتيجي، وسرعة توفير الأدوية المطلوبة لحالات العزل.

كما قامت اللجنة بالمرور على مستشفى الشروق بقويسنا، وأشار مدير المستشفى إلى أنه تم تخصيص 28 سريرا بالمستشفى لعزل حالات كورونا حيث تستقبل المستشفى العاملين بشركات العربي مؤكدا أنه سيتم زيادة عدد الأسرة إلى 40 سريرا خلال الأيام المقبلة، وأن عدد حالات العزل المنزلي 10، كما أكد على عدم وجود نقص بالمستلزمات ويتم توفيرها بواسطة المستشفى ولا يوجد نقص بالأدوية حيث يتم صرفها مباشرة من مديرية الشئون الصحية على حسب عدد الحالات الموجودة.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية سبق وقد أكد على أنه سيتم دعم مستشفيات التكامل بعدد من الأسرة والتي من المقرر تخصيصها كمستشفيات عزل لحالات الاشتباه بكورونا على النحو التالي (مستشفى ميت سراج بقويسنا – الخطاطبة البلد بالسادات – العراقية بالشهداء – كفر الخضرة بالباجور – شنشور وشطانوف بأشمون - شنتا الحجر ببركة السبع – تتا بمنوف – زاوية بمم بتلا – البتانون بشبين الكوم ) وذلك لضمان تغطية الخدمة الطبية لمصابي كورونا.