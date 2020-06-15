لجان المتابعة اليومية تزور مستشفى قفط للعزل بقنا

أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، على استمرار عمل لجان المتابعة اليومية للمستشفيات المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، وكذلك التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وقدم المحافظ شكره وتقديره للفرق الطبية والإدارية داخل المستشفيات، مؤكدا على حرص المحافظة على تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى المترددين على المستشفيات والوحدات الصحية، وتوفير الاحتياجات اللازمة والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه أوضح كمال شلبي سكرتير عام المحافظة، أن اللجنة قامت اليوم، بالمرور على مستشفى قفط التعليمي وتفقدت النظافة العامة داخل المستشفى والصيدلية والمخازن وتوافر المستلزمات الطبية الوقائية والتأكيد على الالتزام بكافة القرارات لحماية المرضى والأطباء وهيئة التمريض.