محافظ المنوفية: استمرار عمل لجان المتابعة اليومية على المستشفيات

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، الاجتماع الدوري لمناقشة آخر المستجدات والإجراءات الكفيلة لمحاصرة فيروس كورونا، بحضو محمد موسي نائب المحافظ والدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة، ووكيل مديرية الصحة، ومدير عام الطب الوقائي بالمديرية.

واستعرض وكيل وزارة الصحة موقف المحافظة فى مواجهة فيروس كورونا من حيث أعداد المصابين والمتعافين وتم مراجعة جميع الإجراءات المتبعة للتأكد من مطابقتها لتعليمات وزارة الصحة، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية فى التعامل مع الحالات المصابة والمشتبه بها بالفيروس.

هذا وقد شدد محافظ المنوفية علي إستمرار عمل لجان المتابعة اليومية علي المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وإنتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية وكذا التأكد من إستقبال الحالات على مدار 24 ساعة والتأكيد على متابعة أسر العزل المنزلي وضمان وصول العلاج لهم بالاضافة إلي رصد أي سلبيات تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء .

وفي ذات السياق قامت اليوم اللجنة المشكلة برئاسة اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة بالمرور على مستشفى السادات العام للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية بالمستشفي والمسار المخصص لإستقبال الحالات المصابة، حيث تبين للجنة أن إجمالي عدد الأسرة المخصصة للعزل بالمستشفي 50 سرير بالإضافة إلى وجود 4 أسرة بالعناية المركزة وأن إجمالي عدد الأطقم الطبية بالمستشفي 218 طبيب بالاضافة الي 215 ممرضا.

كما تأكدت اللجنة بمتابعة وتوزيع العلاج علي المصابين بالعزل المنزلي وتوعيتهم من خلال لجنة مكافحة العدوي ، لجنة الجودة ، لجنة إدارة المستشفي ، كما قامت اللجنة بإجراء اتصالا هاتفيا بأحد حالات العزل المنزلي وتم التأكد من صحة زيارة الادارة الصحية له ومتابعته منزليا وكذا المخالطين واعطائهم العلاج وفقا للبروتوكول المعد لذلك.

وأوصت اللجنة بضرورة توفير الأدوية المطلوبة لحالات العزل وعمل مخزون استراتيجي لاستيعاب الأعداد المتزايدة وكذا توفير المستلزمات والواقيات الشخصية بكميات مناسبة.