"سياحة النواب" تطالب باستحداث أنماط سياحية جديدة لمواجهة كورونا

أكد عمرو صدقي رئس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن قطاعي الطيران والسياحة من أكثر القطاعات تأثرا بأزمة كورونا بعد توقف حركتي السياحة والطيران.

وأشاد "صدقي"، في كلمته بالجلسة العامة لمناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة اليوم، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة آثار الجائحة ومساندة قطاع الطيران والسياحة بناء على توجيهات واضحة من رئيس الجمهورية.

وطالب رئيس لجنة السياحة بالبرلمان بضرورة استحداث أنماط سياحية جديدة لمواجهة آثار أزمة كورونا، ولتستمر بعد الأزمة مثل السياحة الدينية والسياحة الصحية والاستشفائية، مشيرا إلى أن مصر لديها 1365 موقعا سياحيا دينيا يمكن الاستفادة منها، بخاصة مع التوجه العالمي نحو هذين النمطين.