بريطانيا تسجل قفزة حادة للوفيات بفيروس كورونا

سجلت بريطانيا، اليوم، قفزة حادة للوفيات بفيروس كورونا المستجد، حيث تم رصد 233 حالة جديدة مقابل 38 في الإحصائية المنشورة أمس الإثنين.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة تعكس الوضع حتى الساعة 17:00 من يوم 15 يونيو، بارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة بواقع 233 حالة، لتصل إلى مستوى 41969، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وويمثل هذا الرقم قفزة كبيرا للوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا التي شهدت في الأيام الماضية تراجعا ملموسا لهذا المؤشر، حيث سجلت في الإحصائية المنشورة يوم 12 يونيو 202 حالتين، وفي 13 يونيو 181، وفي 14 يونيو 36، وفي 15 يونيو 38.

وفي غضون ذلك نقلت وكالة "رويترز"، استنادا إلى المعطيات الرسمية في بريطانيا حول الوفيات، أن عدد ضحايا الفيروس قد يبلغ 53077 شخصا، مع أخذ حالات "COVID-19" المشتبه فيها بعين الاعتبار.

من جهة أخرى، ذكرت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ازداد بواقع 1279 حالة جديدة ليبلغ مستوى 298136.

ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع لمؤشر الإصابات اليومية في المملكة المتحدة مقارنة مع بيانات أمس، حيث سجلت في الإحصائية المنشورة يوم 12 يونيو 1541 حالة، وفي 13 يونيو 1425، وفي 14 يونيو 1514، وفي 15 يونيو 1056.

وتعتبر بريطانيا الدولة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا، والخامسة من حيث حصيلة الإصابات.