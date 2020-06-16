عبدالعال عن مطالبات باستقالة الحكومة: لن نغير قائدا أثناء معركة كورونا

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إنّ مصر تواجه جائحة صحية اهتز لها العالم أجمع، والحكومة الحالية هي حكومة حرب.

وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2020/2021، أنّه يجب التأكيد على أنّ الدولة استطاعت أن تواجه أزمة تداعيات فيروس كورونا، وحققت التوازن الدقيق بين الحفاظ على صحة المواطن واستكمال المشروعات القومية.

وتابع أنّ القيادة السياسية كان لها دور كبير في الأزمة، بعد أن كلف الحكومة بضخ 100 مليار جنيه كدفعه أولية للمحافظة على صحة المصريين ومواجهة تداعيات فيروس كورونا، فضلا عن اهتمامه بملف العمالة غير المنتظمة، إذ كلف بصرف 500 جنيه لدعم العمالة.

وأوضح رئيس البرلمان، ردا على النائب ضياء الدين داود، الذي طالب الحكومة بتقديم استقالتها بسبب تجاهلها سياسة التقشف فيي الموازنة الجديدة للدولة 2020/2021، أنّه لا يمكن تغيير القائد أثناء المعركة.

ولفت عبدالعال، إلى أنّ حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء واجهت الكثير من التحديات، لافتا إلى أنّ الطموحات كبيرة، وكان يمكن تلبيتها لولا ظروف جائحة فيروس كورونا، خاصة أنّنا ما زلنا اقتصاد واعد.

وزاد رئيس البرلمان: "أكرر كلامي وهو قدرتنا كحومة أن نحول المحنة إلى منحة، وعلينا الاهتمام بالصناعة والزراعة".

وقال عبدالعال إنّه بعد إعلان إحدى الجامعات قدرتها على طرح علاج لفيروس كورونا، تهافتت عليها شركات الأدوية، ما يترجم أنّ شركة من شركات الأدوية قد تمتلك ميزانية تفوق ميزانية أكبر من ميزانية الدولة.

ووجّه عبدالعال، كلمة للنواب، قائلا إنّ "الحكومة وأقولها بضمير مستريح، أبلت بلاء حسنا في ظل هذه الظروف القاسية، ولو لم نوجه لها الشكر فيجب أن ندعمها.

وتابع: "من يراهن على البترول أنّه انخفض، فهناك حربا بين المنتجين بين خفض ورفع السعر، ما يعني أننا لسنا أمام انخفاض اقتصادي عالمي، وإنّما حرب شرسة بين المنتجين في العالم، وهي نقطة طيبة أن يتم تثبيته.

كان النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، انتقد مشروع الموازنة العامة الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب للعام المالي 2020/2021.

وقال خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد، إنّ الموازنة العامة المقدمة من الحكومة لم تراعي أي من أنواع التقشف، ولو قرأت الحكومة التقرير الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة، بشأن الموازنة العامة للعام المالي الجديد لتقدمت باستقالتها، لافتا إلى أنّه يجب توجيه الشكر إلى اللجنة البرلمانية التي أعدت التقرير المهم في ظل الأزمة الطاحنة التي تواجهها مصر بسبب جائحة فيروس كورونا، قائلا: "أنا لو من الحكومة لتقدمت باستقالتي".