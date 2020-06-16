حملة لإزالة باعة قطع الغيار المستعمل للسيارات والتخلص الآمن من النفايات

نظم اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى ببورسعيد اليوم حملة مكبرة بالحى لإزالة إشغالات باعة قطع غيار السيارات المستعملة وإعادة فتح الطريق أمام حركة مرور السيارات والمشاه بمنطقة بنك الاسكان.

وأوضح قاسم إنه تم توجيه إنذار أخير لكافة الباعة بإزالة كافة الإشغالات وفتح الطريق من على الجانبين أمام حركة مرور السيارات والمشاه وفى حال عدم الإلتزام برفع الإشغالات وفتح الطريق سيتم إحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية لتوقيع عقوبة الحبس والغرامة.

كما واصلت إداره شئون البيئة التفتيش البيئي على المراكز الطبية للتأكد من اتباعها الإرشادات والاحتياطات المطلوبة في التعامل مع النفايات الطبية والتخلص الآمن منها وللتأكد من توافر أدوات التخلص الآمن من النفايات الطبية وصناديق "السوفت بوكس" للتخلص الآمن من النفايات الطبية، ووجود ملفات تسليم النفايات الطبية للجهات المختصة للتخلص منها بطريقة آمنة، حرصا على صحة المواطنين