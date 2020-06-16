استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة وتنفيذ 3 قرارات

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملاتها لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمنطقة الجنوب برئاسة أحمد زغلف رئيس حي الجنوب حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ 3 قرارات إزاله تعديات علي أرض زراعيه على مساحة 919 م٢.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتكثيف حملات إزالة التعديات علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد رئيس حي الجنوب أن هناك تعليمات مشددة من محافظ بورسعيد بالتعامل بكل حزم مع إزالة التعديات ومتابعة أي تعدى على أراضى الدولة والأراضي الزراعية وإزالته علي الفور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.