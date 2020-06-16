إزالة تعديات على 1155 مترا في المنوفية

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 1155 متر بقرى سمادون ورملة الأنجب.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، أسفرت عن إزالة حالتي تعد على الأرض الزراعية بقرية كفر بلمشط التابعة للوحدة المحلية ببرهيم.

وتمكنت الوحدة المحلية بشنوان التابعة لمركز شبين الكوم، من تنفيذ إزالة فورية لحالة مخالفة بناء وهى شده خشبيه لصبة سقف بمبنى على مساحة 120 متر، كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا حمله إزالات لتعديات على الأراضي الزراعية لعدد 3 قرارات إزالة بالتنسيق بين رئاسه مركز ومدينة قويسنا وقسم الازالات والاداره الزراعيه بقويسنا وبتأمين من مركز شرطة قويسنا .