حملة مكبرة لإزالة تعديات على أراضي الدولة بأسوان

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنّ الحملات المكبرة التي تشنها المحافظة بالتعاون مع مديرية الأمن والجهات المعنية لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية، تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستعادة حق الشعب والدولة في أراضيها وفرض سيادة القانون.

وأوضح عطية، أنّ الحملات أسفرت عن تنفيذ 28 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية أملاك خاصة، بإجمالي مساحات وصلت إلى فدان و13 قيراطا و7 أسهم.

وتابع المحافظ أنّ حملات الإزالة المختلفة نجحت حتى الآن في إزالة 556 حالة تعد في فترة الحظر بداية من 25 مارس الماضي وحتى الآن، بينها 476 حالة تعد على أراضي البناء بمساحة 381 ألفا و71 م2، و80 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة تقريبية 206 أفدنة.

ولفت إلى أنّه بالتوازي مع ذلك، جرى إزالة 103 حالة تعد على أراض بناء بمساحة 61 ألفا و179 م2 تمت قبل بداية الحظر، في حين جرى إزالة 183 حالة تعد على أراض زراعية أملاك خاصة بمساحة 26 فدانا و14 قيراطا و10 أسهم.

وشدد محافظ أسوان على ضرورة التعامل الحازم مع المتعدين، وتحويلهم للنيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.