محافظ أسيوط يتفقد مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بعلاج كورونا

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مخازن الأدوية في مديرية الصحة للوقوف على المخزون الحالي من الأدوية، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد، وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظات بصفة يومية، بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والأمنية والصحية.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والدكتورة راندا رفعت مدير عام إدارة الصيدلة بالمديرية والدكتور أحمد مرعي مدير إدارة التفتيش الصيدلي.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد مخازن الأدوية الرئيسية بجوار مستشفى الرمد وتفقد غرف تخزين الأدوية بأنواعها، وخصوصًا الأدوية المستخدمة في العلاج الخاص بمرضى فيروس كورونا المستجد، وتأكد من توافرها بكميات كبيرة لسد احتياجات مستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والعامة.

وتابع اللواء عصام سعد، دفاتر الصادر والوارد من الأدوية، وكلف لجنة التفتيش والمتابعة بعمل تقرير كامل عن كميات الأدوية الموجودة والاحتياجات المطلوبة، وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية، مشددًا على ضرورة توفير مخزون استراتيجي من الأدوية، لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات، حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات وتوفير الشنط الخاصة بعلاج حالات العزل المنزلي والمخالطين في قرى ومراكز المحافظة.

وتفقد المحافظ مخزن الأدوية والمستلزمات والمهمات الطبية الإقليمي بحي غرب أسيوط، واطلع على المستلزمات الطبية والوقائية المستخدمة في مستشفيات العزل والمستشفيات المركزية، للتعامل مع مرضى فيروس كورونا المستجد، كما تفقد مخازن الأجهزة الطبية والمهمات والمستلزمات الخاصة بجميع المستشفيات، وتابع نسب التوزيع والاحتياجات.

وشدد اللواء عصام سعد على ضرورة المتابعة المستمرة للكميات المتوفرة واحتياجات المستشفيات ومخاطبة وزارة الصحة بالاحتياجات بصفة مستمرة، لتوفير مخزون استراتيجي من المهمات والمستلزمات، فضلًا عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية وشروط السلامة المهنية والأمن بجميع المخازن لحمايتها من الأخطار.

وكشف المحافظ عن تشكيل لجان متابعة تضم في عضويتها مسؤولي التفتيش والمتابعة والتفتيش الصيدلي والتنفيذيين والمتخصصين، للمتابعة والمرور اليومي على المستشفيات ومخازن الأدوية، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتابعة انتظام العمل، وتواجد الأطقم الطبية وانتظام العمل بالمستشفيات وتلبية احتياجات المرضى والمترددين على المستشفيات، وسرعة التعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا وعمل الإجراءات اللازمة لهم، وذلك تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.