محافظ أسيوط يتابع أعمال تطهير الشوارع والميادين لمواجهة كورونا

قاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مساء أمس الأحد، حملة مكبرة لتنفيذ أعمال تطهير ورش ونظافة شوارع وميادين مدينة أسيوط، بمشاركة معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ووحدة الإنقاذ السريع، خلال وقت حظر التجول، ضمن حملات المحافظة المكثفة لنظافة وتطهير الشوارع والميادين والمنشآت الخدمية والمرافق العامة بالمحافظة، حرصاً على سلامة العاملين بها والمترددين عليها ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بمشاركة المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة ومحمد بشير رئيس حى غرب وأيمن محروس رئيس حي شرق وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة.

وانطلقت الحملة من ميدان أسماء الله الحسنى واستهدفت تطهير شارع الأزهر وميدان أسماء الله الحسنى وكوبرى فيصل وميدان عمر مكرم وبعض شوارع حي غرب وميدان المحطة، كما استهدفت رفع المخلفات من الشوارع والميادين بحي شرق وغرب مدينة أسيوط، إضافة إلى مصاحبة سيارات الكنس الآلي لأعمال النظافة وسيارات كنس وشفط الأتربة، والتي جرى الاستعانة بها ضمن وحدة النظافة بالمراكز والأحياء.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار أعمال التطهير والنظافة بجميع المراكز والأحياء ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين، بالاستعانة بفرق التطهير والمعدات والسيارات التابعة لشركة مياه الشرب ووحدة الانقاذ السريع، مشددًا على استكمال الحملات جهودها في التعقيم والتطهير بصفة يومية ومواصلة أعمال النظافة ورفع المخلفات وتوزيع صناديق القمامة بالميادين والشوارع.

ونوه بضرورة استغلال وقت حظر التجول لتطهير وتعقيم المنشأت والمصالح الحكومية والخاصة والدينية والأحياء والمراكز والمدن والمديريات بصفة يومية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع مواقع العمل والاهتمام بأعمال النظافة، فضلاً عن تطهير الأماكن التي يتردد عليها المواطنين من مواقف ومكاتب بريد ومكاينات صرف آلي، إضافة إلى تكثيف برامج التوعية ونشر الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها على جميع الجهات وحث المواطنين على ارتداء الكمامات والبعد عن التجمعات.

وأعلن محافظ أسيوط عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا، والتعامل الفورى مع أي حالات اشتباه، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745)، بالاضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة، وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أي بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد، وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.