فرنسا تصف دور تركيا في ليبيا بـ"العدواني".. وتصعد الأمر لاجتماع الناتو

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها أمس، إن "التدخل الأجنبي، وخاصة زيادة الدعم التركي، بما في ذلك انتهاك حظر الأسلحة، يعيق الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.

وقال المسؤول "أصبحت تلك التدخلات تسبب مشكلات كبيرة.. والوضع يتعثر على الرغم من جهودنا. هذا الموقف العدواني بشكل متزايد غير مقبول".

وأضاف أنه "من المفترض أن تكون تركيا شريكًا في حلف شمال الأطلسي، لذا لا يمكنها الاستمرار".

وقال أيضا إن فرنسا تريد إجراء محادثات مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لمناقشة دور تركيا "العدواني" و"غير المقبول" في ليبيا والذي يعيق محاولات وقف إطلاق النار بسبب دعم تركيا لحكومة الوفاق الوطني الليبي.

ومن المتوقع أن يعقد وزراء دفاع الناتو محادثات يومي الأربعاء والخميس.