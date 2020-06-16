نشرة أخبار تركيا.. كورونا يجتاح مدن الأناضول

بينما قيل أن إسطنبول، اقتربت من أن تصبح "وهان التركية"، فيروس كورونا يجتاح مدن الأناضول.

يظهر في الاجتماعات التي تنسقها الحكومة التركية أنه مع رفع الحظر علي السفر، حالات الإصابة بفيروس كورونا بدأت تجتاح ولايات الأناضول.

بينما شوهد حوالي 60% من الإصابات في مدينة إسطنبول في مارس-إبريل، بلغت الآن نسبة الإصابات في المدن التركية الأخري نسبة ال60% أيضا.

حيث قام محافظ مدينة بورصا التركية يعقوب جان بولات بالتحذير من تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بورصا في منشور له علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر وكتب محذرا سكان المدينة بخصوص المسافات الإجتماعية وإرتداء الكمامات الواقية:"يجب علينا تطبيق إجراءات النظافة والحفاظ علي المسافات الإجتماعية الآمنة، وإرتداء الكمامات الواقية، ونحذر المخالفين"

وفي مدينة تركية أخرى وهي أرداهان التي كانت صفر "حالات كورونا" تم اكتشاف كورونا في 18 شخصا بسبب القادمين من خارج المدينة، لذلك أصبح ارتداء الكمامة إلزاميا في وسط المدينة و 5 مناطق أخرى.

كما أفاد محافظ مدينة أضنة، أن هناك زيادة كبيرة في عدد الحالات، وتم عمل دعوات داخل المساجد بالمدينة "بضرورة إرتداء الكمامات الواقية، والحفاظ علي المسافات الإجتماعية بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات بكورونا في المدينة".

بالإضافة إلى أن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا قد أشار الي زيادة أعداد حالات الإصابة بكورونا في مدينة قونيا أيضا الإسبوع الماضي، حيث تم عزل قرية بأكملها بعد إصابة 22 شخصا في مراسم عزاء بمنطقة تشومرا.

كما تم اكتشاف حالة كورونا في اختبار جامعة الدفاع الوطني مما تسبب في عزل 15 طالبا ومعلما.