"ضخ المرتزقة مستمر".. تركيا تنقل 134 سوريا إلى ليبيا عبر طائرات عسكرية

تستمر تركيا في إرسال طائرات عسكرية إلى ليبيا، لنقل المرتزقة إلى البلاد، وأفاد مصدر مطلع في مطار مصراتة، لقناتي "العربية" و"الحدث"، اليوم، بوصول طائرة من تركيا تحمل على متنها 134 مقاتلا سوريا.

يأتي هذا بالتزامن مع تجديد الاتحاد الأوروبي مطالبته بوقف القتال في ليبيا، معتبراً أن الوضع خطير جدا.

ومنذ أسابيع، جددت الأمم المتحدة دعواتها للعودة إلى طاولة المفاوضات بين الطرفين ووقف النار، كما أطلقت مصر الأسبوع الماضي "مبادرة القاهرة" إثر زيارة لقائد الجيش الليبي خليفة حفتر إلى البلاد، إلا أن تركيا وحكومة الوفاق رفضتا المبادرة المصرية الرامية إلى وقف النار على ضوء مقررات الاتفاقات الدولية.

يشار إلى أن أنقرة مستمرة في دعم حكومة الوفاق عسكريا، وإرسال المرتزقة السوريين للقتال ضد الجيش الليبي، على الرغم من توقيعها اتفاق برلين القاضي بوقف التدخلات الخارجية، وحظر توريد السلاح.

ورصد موقع "فلايت رادار" الإيطالي، والأسبوع الماضي اقتراب ثلاث طائرات شحن عسكرية تركية وسفينة على متنها أسلحة من غرب ليبيا.

فيما أكد المرصد السوري لحقوق الانسان مراراً أن تركيا حليفة الوفاق مستمرة في نقل المرتزقة السوريين، الذين بلغ عددهم أكثر من 11 ألف مقاتل.