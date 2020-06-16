عاجل.. "البحوث الفلكية": لا خسائر أو إصابات في "زلزال الغردقة"

قال الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث العلمي، إنَّ محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجّلت مساء اليوم الثلاثاء هزة أرضية على بعد 86 كم شرق مدينة الغردقة داخل البحر الأحمر.

وأوضح "القاضي"، أنَّ الهزة حدثت الساعة 04.30 بتوقيت القاهرة، بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، خط عرض 27.2087° شمالًا، وخط الطول 34.7044° شرقًا، وعلى عمق 10 كم.

ولفت رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أنَّ الهزة الأرضية شعر بها عدد من المواطنين داخل بعض المدن القريبة، مؤكّدًا أنَّه لم يصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر او إصابات.