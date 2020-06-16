أستاذ جهاز هضمي: كورونا يضر بالكبد ويصيبه بطرق مختلفة

قال الدكتور أشرف عمر، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية بطب القصر العيني، إن فيروس كورونا يصيب الجسد بشكل كامل، ومنها الكبد، حيث يؤثر فور إصابته بالكبد إلى إحداث مشكلات كبرى بالكبد، ويصيبه بطريقة مباشرة.

وأضاف "عمر" خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، والذي تقدمه كلا من الإعلامييتين سهير جودة ومفيدة شيحة، والمذاع على فضائية "CBC"، أن الأكثر عرضه للوفاة هم المرضى ممن يعانون من أمراض مزمنه، ويجب إخضاعهم إلى بروتوكول للوقاية، موضحا أن مرضى الأمراض المزمنة يتم إعطاؤهم أنواعا معينة من الفيتامينات وحبة البركة بخلاف الالتزام بالإجرائات الاحترازية مثل التباعد الاجتماعي والماسك: "فيه دراسات أثبتت أنه ولو 80% من الشعب لبس الماسك الفيروس هيختفي من هذه الدولة".

وأكد أنه يجب على كل مرضى كورونا عدم الخروج من منازلهم أو المتابعه عند طبيب: "أنه ينزل من بيته ويروح للدكتور ويختلط بالناس فهو كده بينشر المرض"، مشيرا إلى أن أعداد مصابي فيروس سي في مصر قد قلت نسبتها بصورة كبيرة بسبب الجهود التي قامت بها الدولة للحد من انتشار فيروس سي والأمراض المزمنة وعلاج تليف الكبد لمصابيه.