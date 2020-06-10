فرج عامر يحذر: قرار حظر استيراد السكر سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره

قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار حظر استيراد السكر لمدة 3 أشهر، سيؤدي إلى ارتفاع ثمن السكر من 6200 جنيه للطن إلى 7000 جنية للطن، مشيرا إلى أن هذا سيترتب عليه ارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية، في الوقت الذي يعاني فيه جميع المواطنين من قلة الدخول في ظل المرور بأزمة فيروس كورونا.

وأوضح عامر، في بيان له، ضرورة معالجة المشكلات الصناعية الكبرى بعيدا عن حلول اللجوء لارتفاع الأسعار ووقف عمليات الاستيراد، حتى لا يتسبب في إضافة عبء جديد على المواطن.

ولفت رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة تبنت سياسة محاربة الغلاء الأمر الذي يستوجب المحافظة على الأسعار التي يتم التعامل بها وعدم تكبيل المواطن بمشقات وعقبات جديدة.