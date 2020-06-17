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محمود مسلم

حظك اليوم الأربعاء 17-6-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الأربعاء 17 يونيو 2020
برج السرطان

برج السرطان

يُعد مواليد برج السرطان من أكثر الأشخاص اهتمامًا بالخوض في علاقة آمنة بعيدًا عن الكذب والخيانة.

 وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يدفعك نحو التخطيط لمشاريع وتعطي لذلك الأولوية.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

يجذبك الالتحام بالأصدقاء وتهتم بدعمهم ومشاركتهم.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان نرمين الفقي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يونيو.