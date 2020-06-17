حظك اليوم الأربعاء 17-6-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العذراء يصب إلى درجة عاليه من النضج في وقت أقل من غيره، مما يجعل الكثيرين ممن حوله يثقون في آراءه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ.. ثِق في إحساسك وبصيرتك فهما دليلك للتصرف بحكمة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات، عطارد في وضع داعم.. يمنحك روح تفاؤل وثقة بالنفس وتشعر بالرضا وبهدوء نسبي.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.