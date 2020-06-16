محافظ بورسعيد: يشدد على سرعة الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية

واصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعاته مع جهات المرافق المختلفة بالمحافظة وذلك بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية والمقاولين المنفذين لأعمال الرصف وشركة المقاولون العرب.

وشدد محافظ بورسعيد على سرعة الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية للبدء في أعمال الرصف بصورة متكاملة.

ووجه المحافظ، بالتنسيق بين هذه الجهات عند إجراء أية إصلاحات أو أعمال إحلال وتجديد وقبل بدء الحفر كإجراءات احترازية منعاً لإهدار الوقت والجهد، وسرعة إنجاز الأعمال.

وأكد أهمية سرعة التنسيق والتعاون الكامل بين جميع الجهات المسئولة عن المرافق، منعاً لتكرار عمليات حفر وتكسير الشوارع وإعادة الشئ لأصله وأن تتم كل عملية على أعلى جودة وبشكل كامل، للحفاظ على البنية التحتية للمحافظة وتطويرها لتتواكب مع ما تشهده من عمليات تنمية شاملة وللارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.