أعلن محمد عبد العزيز، مذيع إذاعة "صوت العرب"، عن وفاة الإذاعية نهى العلمي، قبل قليل، ويقتصر العزاء على مراسم الجنازة فقط.

وكتب "عبد العزيز" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "استرد الله وديعته وفارقتنا إلى دار الحق الاستاذة الغالية والإذاعية الكبيرة مدام نهى العلمي"، متابعًا: "بناء على رغبة زوجها هاني القماح يكتفى بتشييع الجنازة الآن؛ و من يتفضل بصلاة الغائب على روحها فله الأجر والثواب".

وأضاف: "افتقدنا برحيلها أما حنونة وصوتا مميزا وتاريخا مشرفا وسيرة عطرة وركنا أصيلا من صانعي نجاحات صوت العرب.. غفر الله لها و ألحقها بالصالحين و ألهمنا الصبر على ألم الفراق".