وزير التموين لـ"الوطن" : سنوفر للمواطن كمامة بسعر مناسب وخامة جيدة

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة ما زالت في مرحلة التفاوض والدراسة مع الهيئة المصرية للشراء الموحد للوصول للشكل النهائي للكمامة المتعددة الاستخدام المقرر طرحها على بطاقات التموين خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصيلحي في تصريحات لـ"الوطن"، أننا ما زلنا في نقاش مع كل الجهات المختصة للوقوف على مدى إمكانية إتاحة الكمامات وأن نقدم للمواطن المصري منتجا بمواصفات جيدة وجودة وسعر مناسب

وتابع "مصر من يوم 30 مايو وأي تجمع فيها بكمامة ولازم نساعد المواطن على الالتزام بالإجراءات الوقائية".