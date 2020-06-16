"تعليم بنى سويف": 5 طلاب فقط طلبوا تأجيل امتحان الثانوية العامة

قالت سهام يوسف عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بمتابعة شخصية من محافظ بني سويف، حيث ستجري امتحانات الثانوية العامة في 9 أيام فقط على مدار شهر، وتم الاستعداد لها بشكل تام للحفاظ على أبنائنا الطلاب، مطالبة أولياء بمساعدتهم في توفير أجواء الهدوء والأريحية النفسية طوال فترة الامتحانات، للحصول على التفوق وأعلى الدرجات.

وأكدت وكيلة الوزارة، أنه تم إتاحة تأجيل الامتحان للعام القادم لمن يرغب فى ذلك من الطلاب، حسب قواعد وتعليمات الوزارة، حيث لم يتقدم سوى 5 طلاب فقط من أبناء بني سويف للتاجيل.

وقال الدكتور محمد هاني جمال الدين غنيم محافظ بني سويف، إن المحافظة انهت استعدادها، لإجراء امتحانات الصف الثالث الثانوي العام، المقرر انطلاقها في 21 يونية الجاري، فيما يتعلق باستلام المستلزمات الوقائية التي توفرها وزارة التربية والتعليم، وكذلك تركيب بوابات التعقيم، والتجهيزات الأخرى الخاصة باللجان البالغ عددها 52 لجنة بجانب 8 احتياطي، بواقع 14 طالبا في كل لجنة.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين المقرر تأديتهم الامتحانات قرابة 20 ألف طالب وطالبة على مدار 9 أيام امتحانات في الفترة من 21 يونية الجاري إلى 21 يوليو المقبل، وسط إجراءات صحية مكثفة، حيث تم استلام كواشف الحرارة بواقع 3 كواشف لكل لجنة، و 103 ألف كمامة، و34 ألف واقي وجه (face sheld )، و34 ألف و500 جوانتي، و180 ألف واقيات أحذية، والتي سيتم توزيعها على الإدارات التعلمية بداية من اليوم الثلاثاء، كذلك الانتهاء من تركيب بوابات التعقيم بكل اللجان، وتعقيم اللجان وغلقها، ليتم تعقيم من قبل لجنة وزارية لكل اللجان، ولايتم فتحها إلا أول أيام الامتحانات.